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04:28, 26 октября 2024Наука и техника

Ученые расшифровали ДНК персонажа древнескандинавской саги

iScience: ученые расшифровали ДНК упоминаемого в «Саге о Сверрире» человека

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Ученые впервые смогли расшифровать ДНК человека, который упоминается в древнескандинавской саге. Об этом сообщил портал iScience.

Речь идет о «Саге о Сверрире», действие которой происходит в 1177—1202 годах. В книге упоминается военный набег на замок Сверресборг, во время которого осаждавшие крепость сбросили в колодец убитого человека, после чего завалили тело камнями. Отмечается, что это могло быть сделано с целью заразить воду и лишить жителей замка питьевой воды.

В 1938 году во время раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней обнаружили останки. В 2016 году тело извлекли и расшифровали ядерный геном останков. Согласно радиоуглеродному анализу, данные останки принадлежат мужчине, жившему около 900 лет назад. На момент смерти ему было от 30 до 40 лет. Также ученые отмечают, что у него с большой вероятностью были голубые глаза, светлый оттенок кожи и светлые или светло-каштановые волосы.

Ранее в Дании археологи нашли 50 скелетов викингов за полгода раскопок.

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      Марина Совина
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