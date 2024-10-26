Ученые расшифровали ДНК персонажа древнескандинавской саги

iScience: ученые расшифровали ДНК упоминаемого в «Саге о Сверрире» человека

Ученые впервые смогли расшифровать ДНК человека, который упоминается в древнескандинавской саге. Об этом сообщил портал iScience.

Речь идет о «Саге о Сверрире», действие которой происходит в 1177—1202 годах. В книге упоминается военный набег на замок Сверресборг, во время которого осаждавшие крепость сбросили в колодец убитого человека, после чего завалили тело камнями. Отмечается, что это могло быть сделано с целью заразить воду и лишить жителей замка питьевой воды.

В 1938 году во время раскопок руин Сверресборга под слоем земли и камней обнаружили останки. В 2016 году тело извлекли и расшифровали ядерный геном останков. Согласно радиоуглеродному анализу, данные останки принадлежат мужчине, жившему около 900 лет назад. На момент смерти ему было от 30 до 40 лет. Также ученые отмечают, что у него с большой вероятностью были голубые глаза, светлый оттенок кожи и светлые или светло-каштановые волосы.

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