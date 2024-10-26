В КХЛ отреагировали на жалобы СКА на кричалки спартаковских болельщиков

Каменский не увидел ничего страшного в кричалках фанатов хоккейного «Спартака»

Вице-президент Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Александр Каменский отреагировал на жалобы представителей СКА, недовольных кричалками болельщиков московского «Спартака» в матче команд в рамках регулярного чемпионата лиги. Об этом сообщает «Матч ТВ».

«У нас есть регламент КХЛ, по которому есть наказание. Есть работа с болельщиками. Все будет по регламенту, по закону», — заявил Каменский.

Он также отметил, что на домашних матчах «Спартака», как правило, царит дружественная атмосфера. «У нас в хоккее болельщики стали намного лучше, атмосфера на аренах улучшилась. Вы же видите, сколько народу ходит. Но бывают такие случаи. Ничего страшного», — добавил Каменский.

Ранее на болельщиков «Спартака» пожаловались главный тренер СКА и председатель совета директоров клуба Александр Медведев. По их словам, фанаты-красно белых выражались нецензурно.

Встреча прошла в пятницу, 25 октября, в Москве и завершилась со счетом 5:2 в пользу гостей. Болельщики хозяев во время матча скандировали кричалку «СКА — позор российского хоккея».