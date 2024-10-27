Бывший главный тренер «Зенита» раскритиковал количество иностранцев в команде

Бывший тренер «Зенита» Петржела назвал обилие иностранцев в команде ненормальным

Бывший главный тренер петербургского «Зенита» Властимил Петржела раскритиковал количество иностранцев в команде. Его слова приводит Odds.ru.

Специалист назвал ситуацию с количеством легионеров ненормальной. «Обилие легионеров не приносит пользу футболу в России. Дайте шанс своим воспитанникам!» — заявил он.

Ранее Петржела оценил получение российского гражданства бразильским капитаном петербургского «Зенита» Дугласом Сантосом. Экс-тренер назвал катастрофой случившееся.

После 12 матчей Российской премьер-лиги (РПЛ) «Зенит» располагается на втором месте в турнирной таблице, набрав 29 очков. В следующем туре команда встретится с московским «Локомотивом», который занимает третье место.