Чимаев обратился к Кадырову после победы на турнире UFC

Боец MMA Чимаев поблагодарил Рамзана Кадырова после победы на турнире UFC

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) прокомментировал победу на турнире Абсолютного бойцовского чемпионата UFC 308.

Спортсмен обратился к главе Чечни Рамзану Кадырову и поблагодарил его. «У меня открылось второе дыхание в карьере, в самый сложный период он привез меня домой, поговорил и дал возможность поверить, что это только временные трудности по воле Всевышнего, и я перезапустил свою карьеру», — заявил он.

Чимаев одержал победу на турнире UFC 308. Состязание прошло 26 октября в Абу-Даби (ОАЭ). Чимаев победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Бой прошел в среднем весе.

Для 30-летнего Чимаева это был первый за год поединок. В предыдущей схватке, которая состоялась в октябре 2023-го, он победил американца Камару Усмана. Всего на его счету 14 побед и ни одного поражения в ММА.

Чимаев родился в Чечне, однако в 16-летнем возрасте переехал в Швецию. В сентябре 2022 года он отказался от гражданства Швеции. В данный момент спортсмен выступает за ОАЭ и представляет грозненскую команду «Ахмат».