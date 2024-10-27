Иран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки

Глава МИД Ирана Аракчи: Тегеран узнал о возможном ударе Израиля накануне атаки

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи сообщил, что Тегерану стало известно о возможном ударе со стороны Израиля менее чем за сутки до его нанесения, передает агентство Jamaran.

«Мы получили знаки о возможной атаке вечером накануне, что обусловило нашу уверенность, и непрерывно обменивались сведениями и новостями с нашими друзьями в военном секторе», — заявил министр.

Он добавил, что с момента получения соответствующих данных Иран готовился к отражению атаки.

Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удар по Ирану в качестве ответа на ракетную атаку 1 октября. Власти Ирана, готовясь к ожидаемому ответному удару со стороны Израиля, приказали вооруженным силам быть готовыми к войне.

Президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, в свою очередь, заверил, что Тегеран не стремится к войне с Израилем, но готов защищать свою землю и ответить «на агрессию». Политик пообещал Израилю ответ на авиаудары по военным объектам.