Лавров отреагировал на слухи о якобы угрозе Трампа ударить по Москве

Лавров: Трамп сделал заявление об ударах в контексте избирательной гонки

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал заявление о якобы готовности нанести удар по центру Москвы в контексте избирательной гонки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его канале в Telegram.

«Все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиски каких-то тезисов, [которые] по их мнению способны повлиять на избирателей в свою пользу», — рассказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что подобные заявления являются исключительно сюжетом внутриполитической жизни Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не помнит какого-либо разговора с бывшим американским лидером Трампом, в котором тот бы якобы угрожал нанести удары по Москве. При этом российский лидер призвал не относиться серьезно к подобным заявлениям из-за самой острой фазы предвыборной гонки в США.