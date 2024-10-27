Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
14:05, 27 октября 2024Мир

Лавров отреагировал на слухи о якобы угрозе Трампа ударить по Москве

Лавров: Трамп сделал заявление об ударах в контексте избирательной гонки

Фото: Carlos Osorio / Reuters

Кандидат на пост президента США от Республиканской партии Дональд Трамп сделал заявление о якобы готовности нанести удар по центру Москвы в контексте избирательной гонки. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров в интервью журналисту Павлу Зарубину, опубликованному в его канале в Telegram.

«Все дело в том, что сейчас соперники в этой гонке за президентское кресло в Белом доме сконцентрированы на поиски каких-то тезисов, [которые] по их мнению способны повлиять на избирателей в свою пользу», — рассказал дипломат.

При этом Лавров добавил, что подобные заявления являются исключительно сюжетом внутриполитической жизни Соединенных Штатов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не помнит какого-либо разговора с бывшим американским лидером Трампом, в котором тот бы якобы угрожал нанести удары по Москве. При этом российский лидер призвал не относиться серьезно к подобным заявлениям из-за самой острой фазы предвыборной гонки в США.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Напавшего на российских журналистов британского дипломата госпитализировали в Москве. Что с ним произошло?

      Армия России подняла триколор над еще одним населенным пунктом в ДНР

      В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

      В России высказались о давлении на Молдавию при введении санкций против Москвы

      В офисе Зеленского высказались о сроках выборов на Украине

      Верховный лидер Ирана прокомментировал удар Израиля по военным объектам страны

      На свалке на Украине нашли тело льва

      В популярной стране Азии задержали пару из России

      По факту побега заключенных из липецкой колонии возбудили уголовное дело

      Названы 10 российских банков с лучшими условиями по вкладам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше