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07:39, 27 октября 2024Мир

На Западе заявили о невозможности победы Украины в конфликте с Россией

The Conversation: ВСУ все больше напоминают войска Гитлера в 1945 году

Фото: Gleb Garanich / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ), все больше напоминающие армию Адольфа Гитлера, не смогут победить ВС России в борьбе на истощение. Об этом написало издание The Conversation.

«Это как немецкая армия в январе 1945 года», — цитирует издание аналитика, недавно вернувшегося с Украины.

Автор статьи называет серьезными проблемами в ВСУ низкий моральный дух и дезертирство. Это усложняет отправку на передовую свежих сил. Украинские войска сейчас отбрасывают назад на всех направлениях, в том числе в Курской области, сказано в материале. Кроме того, упоминается мрачная атмосфера брифинга с участием западных военных, на котором присутствовал автор материала. По его словам, ситуацию для Украины оценивают «как никогда плохую».

Ранее бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в отчаянном положении в Курской области и не могут из него выбраться. До этого эксперт заявлял, что украинский конфликт закончится полным поражением Киева и уничтожением каждого солдата ВСУ.

В свою очередь, в Минобороны Германии усомнились, что Украина в ближайшее время может провести контрнаступление. Издание Bild написало, что ФРГ больше не располагает крупной военной техникой для ее передачи Вооруженным силам Украины.

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      Марина Совина
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