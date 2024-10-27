Премьер Грузии заявил о попытке оппозиции оправдать поражение на выборах

Кобахидзе назвал реакцию оппозиции Грузии на итоги выборов попыткой оправдаться

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реакцию оппозиции на итоги парламентских выборов попыткой оправдать свое поражение. Об этом он заявил на брифинге, пишет РИА Новости.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликовала результаты обработки 99 процентов бюллетеней, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2 процента голосов.

О непризнании опубликованных итогов выборов заявили три оппозиционные партии Грузии. В свою очередь, Кобахидзе заявил, что любая попытка противостоять конституционному строю неприемлема. «Это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя», — сказал он.

Парламентские выборы Грузии завершились 26 октября. Набравшая большинство голосов партия «Грузинская мечта» является правящей уже 12 лет. Ее представители заявляли, что в случае победы сделают ставку на внутреннее развитие и наладят отношения с Россией.