Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:45, 27 октября 2024Бывший СССР

Премьер Грузии заявил о попытке оппозиции оправдать поражение на выборах

Кобахидзе назвал реакцию оппозиции Грузии на итоги выборов попыткой оправдаться
Ираклий Кобахидзе

Ираклий Кобахидзе. Фото: РИА Новости

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе назвал реакцию оппозиции на итоги парламентских выборов попыткой оправдать свое поражение. Об этом он заявил на брифинге, пишет РИА Новости.

Ранее Центральная избирательная комиссия (ЦИК) республики опубликовала результаты обработки 99 процентов бюллетеней, согласно которым правящая партия «Грузинская мечта» набрала 54,2 процента голосов.

О непризнании опубликованных итогов выборов заявили три оппозиционные партии Грузии. В свою очередь, Кобахидзе заявил, что любая попытка противостоять конституционному строю неприемлема. «Это безнадежная попытка политиков, чтобы как-то оправдать себя», — сказал он.

Парламентские выборы Грузии завершились 26 октября. Набравшая большинство голосов партия «Грузинская мечта» является правящей уже 12 лет. Ее представители заявляли, что в случае победы сделают ставку на внутреннее развитие и наладят отношения с Россией.

ЖЗЛ
Что думаешь? Оцени!
      Константин Лысяков
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об ответе Москвы на возможные удары ВСУ вглубь России. Он понадеялся, что Запад услышал предостережения

      В Госдуме высказались о вариантах ответа на удары вглубь территории России

      Владелец Readovka попал в аварию на квадроцикле

      ЦАХАЛ сообщил об уничтожении десятков бойцов «Хезболлы»

      Семьи потерпевших крушение на вертолете в Кировской области получат компенсации

      Боровшийся с лишним весом кот Крошик скончался

      Рэпера Гуфа и его экс-жену Айзу захотели лишить родительских прав из-за конфликта в бане

      Премьер Грузии понадеялся на перезагрузку отношений с Западом

      Снявшая «Брата 2» кинокомпания подала в суд на бизнесмена из-за фляжки для алкоголя

      Чимаев обратился к Кадырову после победы на турнире UFC

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше