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00:04, 27 октября 2024Бывший СССР

ЦИК в Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса

ЦИК публикует пересчитанные вручную голоса: у «Грузинской мечты» более 61 %

Фото: Thomas Trutschel / PHOTOTHEK / Global Look Press

ЦИК Грузии начал публиковать пересчитанные вручную голоса на выборах. После подсчета данных с 34,3 процента избирательных участков партия «Грузинская мечта» набирает более 61 процента, пишет РИА Новости.

В парламент также проходят еще четыре оппозиционные партии, преодолевшие барьер в 5 процентов. Это «Единство — Национальное движение» (10,02 процента), «Коалиция за перемены» (8,6 процента), «Сильная Грузия» (7,2 процента) и «За Грузию» (6 процентов).

Согласно результатам электронного голосования, после подсчета данных с более 72 процентов участков «Грузинская мечта» набирает свыше 53 процентов голосов. Посчитанные путем электронных технологий голоса должны быть пересчитаны вручную для получения юридической силы.

«Сейчас на сайт поступают имеющие юридическую силу подсчитанные вручную итоговые протоколы, там же вы увидите результаты электронного голосования», — заявил представитель ЦИК во время брифинга.

Ранее сообщалось о том, что в Грузии завершились парламентские выборы, после чего социологические службы начали публиковать результаты своих опросов. Так, Exit poll от компании Edison research показал поражение правящей «Грузинской мечты». Другой exit poll от оппозиционного канала Mtavari показал похожие результаты — 42 процента у «Грузинской мечты» и 48 процентов в совокупности у оппозиции.

Также стало известно, что оппозиционная партия Грузии «Коалиция за перемены» с 27 октября начнет уличные протесты. О деталях митинга представители партии решили объявить в воскресенье.

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      Марина Совина
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