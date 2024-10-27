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01:58, 27 октября 2024Россия

ПВО за несколько часов сбила семь беспилотников в российском регионе

Губернатор Артамонов: ПВО сбила 7 беспилотников в Липецкой области
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Maxim Zmeyev / Reuters

Система противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов сбила семь украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы», — написал губернатор.

Он добавил, что средства обнаружения и подавления находятся в боевой готовности.

Ранее средства ПВО Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До того сообщалось, что система ПВО за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.

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      Евгений Силаев
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