ПВО за несколько часов сбила семь беспилотников в российском регионе

Губернатор Артамонов: ПВО сбила 7 беспилотников в Липецкой области

Система противовоздушной обороны (ПВО) за несколько часов сбила семь украинских беспилотников в Липецкой области. Об этом сообщил глава российского региона Игорь Артамонов в своем Telegram-канале.

«К счастью, обошлось без жертв. Но налет БПЛА продолжается. Прошу всех сохранять спокойствие и следовать правилам красного режима угрозы», — написал губернатор.

Он добавил, что средства обнаружения и подавления находятся в боевой готовности.

Ранее средства ПВО Вооруженных сил (ВС) России уничтожили еще один украинский БПЛА над Брянской областью. Отмечается, что в результате произошедшего никто не пострадал.

До того сообщалось, что система ПВО за два часа сбила 13 украинских беспилотников в небе над четырьмя российскими регионами. В частности, по четыре дрона были сбиты в Белгородской, Липецкой и Орловской областях, а еще один — в Брянской области.