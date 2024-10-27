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16:40, 27 октября 2024Россия

Раскрыты криминальные биографии сбежавших из исправительного центра в Забайкалье мужчин

Mash: сбежавшие в Забайкалье заключенные судимы за кражи, грабежи и насилие
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Игорь Надеждин / «Лента.ру»

Сбежавшие из исправительного центра (ИЦ) в городе Нерчинске Забайкальского края заключенные отбывали наказание за кражи, грабежи и применение насилия к представителям власти. Криминальные биографии беглецов раскрыл Telegram-канал Mash.

О втором за двое суток случае побега из российских исправительных учреждений стало известно 27 октября. Все беглецы были приговорены к принудительным работам и находились в общежитии на территории ИЦ.

По данным канала, один из заключенных родился в Амурской области, еще трое — уроженцы Забайкалья.

Telegram-канал Shot сообщает, что беглецов было пятеро. По его информации, один из них был осужден за расправу над человеком, еще один — за применение насилия к представителю власти и трое — за хищения.

25 октября из липецкой колонии сбежали еще шесть человек. Они прорыли 65-метровый тоннель самодельными лопатами. Возбуждено уголовное дело по статье 293 УК РФ («Халатность»).

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      Алан Босиков
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