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14:43, 27 октября 2024Мир

В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

Corriere della Sera: в Киеве заявили, что не боятся последствий победы Трампа

Фото: Andrii Nesterenko / Reuters

Украинский президент Владимир Зеленский и его администрация не боится последствий возможной победой кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.

«Мы хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо», — заявил он.

По словам Ермака, в Киеве отдают отчет, что никто из кандидатов в американские президенты «не желает позволить [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть эту войну».

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«Я думаю, ни один американский лидер не намерен способствовать победе такой автократии, как Россия», — резюмировал представитель президентской администрации.

Ранее кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс призвал Украину отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт.

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      Глеб Бажуткин
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