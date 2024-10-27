В офисе Зеленского ответили на вопрос о страхе перед победой Трампа на выборах в США

Украинский президент Владимир Зеленский и его администрация не боится последствий возможной победой кандидата от республиканцев Дональда Трампа на предстоящих президентских выборах в США. Об этом в интервью итальянской газете Corriere della Sera сообщил глава офиса президента Украины Андрей Ермак.
«Мы хорошо знаем, что американское общество с нами. Зеленский только что встретился с лидерами США. Разговор с Байденом и Камалой Харрис был теплым, но разговор с Трампом тоже прошел очень хорошо», — заявил он.
По словам Ермака, в Киеве отдают отчет, что никто из кандидатов в американские президенты «не желает позволить [президенту РФ Владимиру] Путину выиграть эту войну».
«Я думаю, ни один американский лидер не намерен способствовать победе такой автократии, как Россия», — резюмировал представитель президентской администрации.
Ранее кандидат на пост вице-президента США от Республиканской партии Джэй Ди Вэнс призвал Украину отдать территории России, чтобы урегулировать нынешний конфликт.