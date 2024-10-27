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01:10, 27 октября 2024Мир

В США пригрозили Ирану последствиями при ответе на израильский удар

FT: в США пригрозили Ирану последствиями в случае ответа на удар Израиля

Фото: Majid Asgaripour / WANA / Reuters

Администрация президента США Джо Байдена угрожает Ирану некими «последствиями» в случае, если Тегеран ответит на удар Израиля. Об этом пишет издание Financial Times со ссылкой на источник в Белом доме.

«Если Иран ответит, то Вашингтон будет защищать и поддерживать Израиль, и будут последствия», — написала газета, ссылаясь на представителя администрации.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал Иран не наносить удар по Израилю в ответ на субботнюю атаку. Политик отметил, что во время атаки по Ирану Израиль пытался минимизировать потери среди мирного населения.

В свою очередь, издание WSJ написало, что США узнали о намерении атаковать Иран за несколько часов до нанесения ударов. По информации источников, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху также ранее в этом месяце обсуждал планы нанесения удара по Ирану в телефонном разговоре с Джо Байденом.

В ночь на 26 октября Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) атаковала иранскую территорию. Хотя иранские власти сообщили об успешной работе системы ПВО, израильские военные рассказали, что ни одну ракету перехватить не удалось.

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      Марина Совина
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