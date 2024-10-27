Выросло число пострадавших при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае

МЧС: при жесткой посадке самолета Ан-2 в Ставропольском крае пострадали четверо

До четырех выросло число пострадавших в результате жесткой посадки самолета Ан-2 в районе Ессентуков Ставропольского края. Об этом сообщило МЧС России в Telegram.

Как уточнили в ведомстве, всего на борту находились девять человек, в том числе восьмилетней ребенок. Трое пострадавших госпитализированы. На месте работают 11 спасателей и 5 единиц техники МЧС России.

Ранее глава Предгорного муниципального округа Николай Бондаренко сообщил, что, предварительно, самолет упал в результате потери мощности.

О происшествии с самолетом Ан-2 в Ставропольском крае стало известно 27 октября. По неподтвержденной информации, воздушное судно принадлежит компании «Авиахим-ЮГ», которая занимается воздушными перевозками.