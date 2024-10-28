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20:51, 28 октября 2024Наука и техника

Самый дорогой смартфон Huawei провалил тест на прочность

Складной Huawei Mate XT удалось без труда сломать во время теста

Фото: Florence Lo / Reuters

Блогер под ником JerryRigEverything уничтожил складной смартфон Huawei в тесте на прочность. Соответствующий ролик доступен на YouTube-канале автора.

Представленный в начале осени Mate XT может складываться втрое. Складной аппарат считается самым дорогим телефоном Huawei — он стоит 19 999 юаней, или около 273 тысяч рублей. В ходе тестирования блогера JerryRigEverything китайский флагман провалил испытание на прочность и сломался.

Автор отметил, что ему без труда удалось оставить царапины на гибком экране с помощью ногтя. При этом энтузиаст отметил, что подобная проблема наблюдается у всех складных девайсов. Судя по ролику, Mate XT получил два шарнира, которые перестали работать после того, как специалист посыпал телефон сухим песком.

JerryRigEverything отметил, что смартфон можно легко повредить, если сложить три его части неправильно. Автор смог легко сломать девайс, сложив его в обратную сторону. После этого теста дисплей аппарата отключился. Блогер обратил внимание, что в процессе на экране появилось предупреждение, что телефон складывают неправильно.

Ранее Huawei оценила ремонт дисплея складной модели Mate XT в 7999 юаней, или около 110 тысяч рублей. Покупателям предложили купить страховку за 3999 юаней, или около 55 тысяч рублей, которая гарантирует бесплатную замену экрана один раз в год.

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      Андрей Ставицкий
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