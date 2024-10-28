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15:36, 28 октября 2024Силовые структуры

Из квартиры российских подростков-криптоинвесторов украли свыше миллиона рублей

В Москве неизвестные украли из квартиры подростков-криптоинвесторов 1,3 млн руб.

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Москве неизвестные украли из квартиры подростков-криптоинвесторов 1,3 миллиона рублей. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, в ночь на 24 октября в квартиру на Цветном бульваре ворвались пятеро мужчин, которые представились сотрудниками силовых органов. В это время четыре друга в возрасте от 17 до 18 лет были дома и играли в приставку.

Незнакомцы обыскали квартиру и забрали у троих подростков примерно по 450 тысяч рублей, у одного — 15 тысяч рублей. В общем грабители обогатились более чем на 1,3 миллиона рублей. Пострадавшие обратились в полицию и рассказали, что занимаются криптовалютой. Они предположили, что именно из-за этого и произошло ограбление. Вечером 24 октября оперативники задержали троих подозреваемых, которые оказались примерно одного возраста с потерпевшими.

Ранее в Санкт-Петербурге полиция задержала 26-летнего жителя Ленинградской области, который, работая курьером, украл у клиентки дорогостоящий телефон.

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