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11:08, 28 октября 2024Мир

Израилю пригрозили горькими последствиями за удар по Ирану

Fars: главком иранского КСИР Салами пригрозил Израилю «горькими последствиями»

Фото: Omar Ibrahim / Reuters

Израиль ждут серьезные последствия за удар по военным объектам Ирана, заявил главнокомандующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его цитирует иранское агентство Fars.

Главком подчеркнул, что удар израильской авиации в ночь на 26 октября показывают «просчет и отчаяние режима», противостоящего «бойцам великого фронта исламского сопротивления» в секторе Газа и Ливане.

Удар по иранским военным объектам обернется для Израиля «невообразимо горькими последствиями», пригрозил офицер.

Ранее израильское армейское радио сообщило, что в результате атаки 26 октября весь стратегический оборонный потенциал Ирана был уничтожен.

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      Виктория Кондратьева
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