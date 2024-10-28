Израилю пригрозили горькими последствиями за удар по Ирану

Fars: главком иранского КСИР Салами пригрозил Израилю «горькими последствиями»

Израиль ждут серьезные последствия за удар по военным объектам Ирана, заявил главнокомандующий иранского Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Хосейн Салами. Его цитирует иранское агентство Fars.

Главком подчеркнул, что удар израильской авиации в ночь на 26 октября показывают «просчет и отчаяние режима», противостоящего «бойцам великого фронта исламского сопротивления» в секторе Газа и Ливане.

Удар по иранским военным объектам обернется для Израиля «невообразимо горькими последствиями», пригрозил офицер.

Ранее израильское армейское радио сообщило, что в результате атаки 26 октября весь стратегический оборонный потенциал Ирана был уничтожен.