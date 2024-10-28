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17:45, 28 октября 2024Экономика

Крупнейшей экономике Европы спрогнозировали экспортный кризис

Ifo: экспортные перспективы промышленности ФРГ ухудшатся в ближайшие полгода

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

В ближайшие шесть месяцев экспортные показатели промышленного сектора Германии, являющейся крупнейшей экономикой еврозоны, ухудшатся. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные аналитиков мюнхенского Института экономических исследований (Ifo).

По итогам октября индекс ожиданий экспортной отрасли демонстрирует негативную динамику второй месяц подряд. Если в сентябре показатель находился на отметке -6,5 пункта, то по итогам октября — опустился на 0,2 процентного пункта (п.п.), до -6,7 пункта, посетовали эксперты. Подобная динамика, по мнению аналитиков, сохранится в среднесрочной перспективе.

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Глава отдела исследований института Клаус Вольрабе заявил, что промышленные компании Германии в настоящее время не получают ощутимой выгоды от положительной динамики экономического развития в других странах. На этом фоне он спрогнозировал продолжение «трудного периода» для промышленности ФРГ в среднесрочной перспективе. В то же время главными пострадавшими, согласно его ожиданиям, станут представители автомобильной и металлургической отрасли.

Кризис в немецкой промышленности наблюдается не первый месяц. Ранее Федеральное статистического управления ФРГ (Destatis) сообщило о падении объемов производства в обрабатывающем секторе экономики на 5,8 процента в сравнении с июльским показателем. В годовом выражении спад составил 3,9 процента. Негативную динамику эксперты связали в том числе с заметным сокращением заказов из стран еврозоны.

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      Анатолий Акулов
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