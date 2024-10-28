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15:58, 28 октября 2024Спорт

Медведева сравнила опасность исполнения сальто назад и четверного акселя

Медведева заявила, что исполнять четверной аксель опаснее, чем сальто назад

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Российская фигуристка Евгения Медведева в своем Telegram-канале сравнила опасность исполнения сальто назад и четверного акселя.

По ее словам, четверной прыжок опаснее. Она также обрадовалась тому, что исполнение сальто теперь разрешено правилами.

Кроме того, Медведева высказалась о возможности появления в фигурном катании новых элементов. «Они придумываются – по крайней мере, люди пытаются это сделать. Но пока что безрезультатно», — отметила фигуристка.

Медведева — двукратная чемпионка мира и Европы. На Олимпиаде в Пхенчхане фигуристка завоевала две серебряные медали — в командном и личном зачетах. После ухода из спорта Медведева участвует в телепроектах, выступает в ледовых шоу и ведет канал на YouTube.

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      Алексей Гусев
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