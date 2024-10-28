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16:09, 28 октября 2024Бывший СССР

Названа причина заявления руководства Грузии о приоритетности ЕС

Ниязов: руководство Грузии не откажется от курса в ЕС из-за настроений населения

Фото: Irakli Gedenidze / Reuters

Руководство Грузии не откажется от курса в Европейский союз (ЕС) из-за настроений проевропейского большинства среди населения. Об этом в беседе с «Лентой.ру» рассказал доктор исторических наук, эксперт по внешней политике стран Южного Кавказа Ниязи Ниязов.

«Если бы сегодня представители "Грузинской мечты" (правящая партия Грузии — прим. «Ленты.ру») сказали бы, что они отказываются от дороги в Европу, от европейской интеграции, то они не смогли бы добиться тех результатов, которых они достигли сейчас», — заявил Ниязов. По предварительным результатам, «Грузинская мечта» получила большинство в парламенте.

Он добавил, что Грузия останется на европейском пути из-за большинства проевропейски настроенного населения. Через это обстоятельство надо расценивать заявления властей Грузии о том, что они не хотят восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

Ниязов отметил, что такие заявления делаются также для переманивания части избирателей у проевропейской оппозиции.

Ранее премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что интеграция Грузии в ЕС останется главным приоритетом для руководства. Он добавил, что у Грузии нет планов восстанавливать дипломатические отношения с Россией.

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      Сергей Болиев
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