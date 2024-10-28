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18:02, 28 октября 2024Наука и техника

Опубликованы новые фото БТР «Росток» в зоне СВО

Опубликованы новые фото редкого БТР-90 «Росток» в зоне СВО
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Vitaly V. Kuzmin / Wikipedia

Редкий бронетранспортер БТР-90 «Росток» заметили на фотографиях из зоны проведения специальной военной операции (СВО). Новый снимок машины опубликовал Telegram-канал «Повернутые на войне».

На нем изображен БТР-90 с открытыми боковым люком и крышей моторно-трансмиссионного отделения. С начала СВО эта модель всего несколько раз попадала в объективы.

БТР-90 впервые представили в 1994 году, а в 2004-м машина прошла государственные испытания. После этого «Росток» приняли на вооружение, однако серийное производство БТР не начинали.

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Машина с автоматической коробкой передач превосходила БТР-80 по уровню бронирования. В частности, «Росток» получил V-образное днище, которое повышает противоминную защиту. В арсенал базовой версии БТР-90 входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров, пулемет и автоматический гранатомет.

В августе на форуме «Армия-2024» показали перспективный БТР-22. Новая машина отличается от серийного БТР-82А измененной компоновкой с аппарелью для выхода десанта в корме и повышенным уровнем защиты. Бронирование БТР-22 выдерживает обстрел бронебойными пулями калибра 12,7 миллиметра.

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      Даниил Иринин
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