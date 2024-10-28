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16:44, 28 октября 2024Мир

В Польше сочли планы Украины поставить памятник Шухевичу пощечиной

Политик Кжеминьский: создание памятника Шухевича во Львове — пощечина Польше
Львов

Львов. Фото: Mykola Tys / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

План по созданию памятника генералу «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Роману Шухевичу во Львове является пощечиной Польше. Об этом заявил глава польской партии «Конфедерация» Мариуш Кжеминьский в социальной сети Х.

«Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — заявил политик.

4 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Европейский союз из-за блокировки со стороны Польши до решения вопроса эксгумации тел пострадавших в Волынской резне.

Позднее он подтвердил, что Варшава имеет право поставить перед Киевом подобное условие для присоединения к Евросоюзу.

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      Елизавета Мытарева
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