В Польше сочли планы Украины поставить памятник Шухевичу пощечиной

Политик Кжеминьский: создание памятника Шухевича во Львове — пощечина Польше

План по созданию памятника генералу «Украинской повстанческой армии» (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) Роману Шухевичу во Львове является пощечиной Польше. Об этом заявил глава польской партии «Конфедерация» Мариуш Кжеминьский в социальной сети Х.

«Мемориалов этому преступнику на Украине уже создано немало. Это очередная пощечина памяти сотен тысяч польских жертв Волынской резни», — заявил политик.

4 октября министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш заявил, что Украина не вступит в Европейский союз из-за блокировки со стороны Польши до решения вопроса эксгумации тел пострадавших в Волынской резне.

Позднее он подтвердил, что Варшава имеет право поставить перед Киевом подобное условие для присоединения к Евросоюзу.