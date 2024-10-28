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13:20, 28 октября 2024Экономика

В России подсчитали запасы холодильников

Минпромторг: в России запасены сотни тысяч холодильников

Фото: Alicia Windzio / Globallookpress.com

Запас холодильников в России остается стабильным и составляет сотни тысяч единиц, а, значит, потребитель не останется без этой бытовой техники. Об этом сообщило ТАСС со ссылкой на Минпромторг.

В ведомстве уточнили, что в РФ растет доля холодильников местного производства. Если в 2023 году речь шла о 50 процентах, то в 2024 году ожидается повышение до 60 процентов.

Российские производители данного оборудования активно переходят на экологичные технологии, адекватные существующим международным нормам. В частности, применяются озонобезопасные вспениватели и хладагенты.

Ранее Минприроды ограничило ввоз в Россию кондиционеров и холодильников, ужесточив требования к импорту этого оборудования.

Оказалось, что принятые меры затронут холодильники и кондиционеры с хладагентами — газом фреоном или смесями других газов с определенными характеристиками.

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      Кирилл Луцюк
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