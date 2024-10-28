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11:05, 28 октября 2024Наука и техника

В России предложили извлекать золото из отходов

В Сибири предложили способ извлечения золота из отходов

Фото: Baz Ratner / Reuters

Извлекать золото и другие ценные металлы можно из отходов. С таким предложением выступили специалисты Научно-образовательного центра (НОЦ) «Енисейская Сибирь». Об этом сообщает РИА Новости.

«Сейчас промышленное содержание золота в руде — 2-4 грамма на тонну, в зависимости от региона и формы золота. Отвальные продукты золотоизвлекательных фабрик (ЗИФ) находятся в хвостохранилищах несколько десятков лет, в них содержание золота может доходить до 3-5 грамм на тонну», — заявила доцент кафедры обогащения полезных ископаемых Сибирского федерального университета (СФУ) Наталья Алгебраистова.

По ее словам, специалистами НОЦ разработана технология получения флотоконцентрата, позволяющая извлечь ценные металлы из хвостохранилищ недорого и безопасно.

В декабре 2023 года издание SpaceNews сообщило, что в Палате представителей признали важность ресурсов Луны для будущего США. По мнению участвовавших в дискуссии экспертов, Соединенные Штаты рискуют отстать от Китая в добыче космических ресурсов.

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      Иван Потапов
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