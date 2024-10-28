В США назвали последствие мирного урегулирования конфликта для Украины

AC: Украине придется уступить территории при мирном урегулировании конфликта

При мирном урегулировании конфликта на Украине Киеву придется уступить некоторые территории. Такое последствие в колонке для американского издания American Conservative (AC) назвал обозреватель Питер ван Бурен.

Автор материала указал, что кандидат в президенты США Дональд Трамп в случае победы на выборах радикально изменит внешнюю политику страны в части отношений с Россией. Он напомнил, что политик уже называл прекращение конфликта на Украине своим приоритетом.

При этом, как счел обозреватель, итоговое мирное урегулирование конфликта Москвы и Киева будет «беспорядочным». «У России нет причин покидать поле боя с пустыми руками, и Украине, без сомнения, придется уступать территории. Возможно, это будет сделано под предлогом создания "контролируемой Россией буферной зоны" или с помощью другого хитрого оправдания», — заявил ван Бурен.

Ранее американская газета The Washington Post написала, что перспектива поддержки Украины европейскими странами становится все менее вероятной. Так, авторы публикации допустили, что у Европы возникнут трудности в помощи Киеву, если на предстоящих выборах победит Трамп.

Перед этим стало известно, что Трамп дал еще одно обещание американцам. Он заверил, что в случае возвращения на пост главы государства не будет отправлять американских военных участвовать в конфликтах за рубежом.