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08:54, 28 октября 2024Бывший СССР

В Узбекистане заявили об отсутствии сообщений о вмешательстве в парламентские выборы

Верховный суд Узбекистана: сообщений о вмешательстве в выборы не было

Фото: Zafar Khalilov / XinHua / Globallookpress.com

В Узбекистане заявили об отсутствии сообщений о вмешательстве в парламентские выборы в стране. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного суда республики Шухрат Полванов, передает ТАСС.

«Надо отметить, что ни одного сообщения, связанного с вмешательством в процесс проведения выборов, в том числе в деятельность избирательных комиссий, зарегистрировано не было», — уточнил представитель Верховного суда Узбекистана.

Выборы в парламент Узбекистана прошли 27 октября. По состоянию на 11:00 по московскому времени явка на них составила 47,62 процента.

Ранее стали известны итоги парламентских выборов в Литве. После обработки данных 99 процентов участков Главная избирательная комиссия страны сообщила о победе социал-демократов, они получили 52 места из 141.

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