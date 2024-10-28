В Узбекистане заявили об отсутствии сообщений о вмешательстве в парламентские выборы

Верховный суд Узбекистана: сообщений о вмешательстве в выборы не было

В Узбекистане заявили об отсутствии сообщений о вмешательстве в парламентские выборы в стране. Об этом рассказал заместитель председателя Верховного суда республики Шухрат Полванов, передает ТАСС.

«Надо отметить, что ни одного сообщения, связанного с вмешательством в процесс проведения выборов, в том числе в деятельность избирательных комиссий, зарегистрировано не было», — уточнил представитель Верховного суда Узбекистана.

Выборы в парламент Узбекистана прошли 27 октября. По состоянию на 11:00 по московскому времени явка на них составила 47,62 процента.

Ранее стали известны итоги парламентских выборов в Литве. После обработки данных 99 процентов участков Главная избирательная комиссия страны сообщила о победе социал-демократов, они получили 52 места из 141.