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14:30, 29 октября 2024Силовые структуры

Актера из «Триггера» приговорили к обязательным работам за хранение наркотиков

Суд приговорил к обязательным работам актера Руденко за наркотики

Фото: Дмитрий Духанин / Коммерсантъ

Пресненский суд Москвы приговорил к обязательным работам актера Анатолия Руденко, признанного виновным в хранении наркотического вещества. Об этом сообщает StarHit.

По данным издания, дело о наркотиках рассматривалось в особом порядке. Артист полностью признал вину, раскаялся в содеянном и активно сотрудничал со следствием.

Во время следствия Руденко провели судебно-психиатрическую экспертизу, которая не выявила у него наркотической зависимости. Сам он утверждал, что нашел пакетик с 0,5 грамма мефедрона на аллее и подобрал.

17 января его задержали сотрудники ГИБДД, когда он ехал в такси. У артиста во время досмотра изъяли пакетик «из-под резинки трусов». В отношении него было возбуждено уголовное дело.

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      Любовь Ширижик
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