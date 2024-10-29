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11:14, 29 октября 2024Спорт

Чимаев поднялся в рейтинге UFC

Боец Хамзат Чимаев поднялся на третье место в рейтинге среднего веса UFC

Фото: James Gilbert / Getty Images

Представляющий Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) боец смешанного стиля (ММА) Хамзат Чимаев улучшил позиции в рейтинге Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC). Список доступен на сайте промоушена.

Чимаев поднялся на десять строчек и теперь занимает третье место в рейтинге среднего веса. Непобежденный россиянин Шарабутдин Магомедов впервые вошел в топ-15 и расположился на 14-м месте этого списка.

26 октября Чимаев одержал победу на турнире UFC 308 в Абу-Даби (ОАЭ). Он победил австралийца Роберта Уиттакера в первом раунде, успешно проведя удушающий прием. Всего на счету уроженца Чечни 14 побед и ни одного поражения в ММА.

Магомедов (известный как Шара Буллет) на UFC 308 нокаутировал представителя Армении Армена Петросяна. Для российского спортсмена это был четвертый бой в рамках UFC и четвертая подряд победа.

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      Дарья Коршунова
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