Эрдоган поздравил действующего премьер-министра Грузии с победой на выборах

Эрдоган поздравил Кобахидзе с победой на парламентских выборах в Грузии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган поздравил премьер-министра Грузии Ираклия Кобахидзе с победой правящей партии «Грузинская мечта» на прошедших в субботу парламентских выборах. Об этом пишет издание Agenda.

«Искренне поздравляю вас с победой и первым местом партии «Грузинская мечта» под вашим руководством. Надеюсь, что результаты выборов станут залогом успеха для народа Грузии и нашего региона», — сообщил Эрдоган.

Он также отметил, что выборы в Грузии прошли в мирной и безопасной обстановке. По словам Эрдогана, результаты голосования раскрыли волю грузинского народа.

До этого Кобахидзе поздравили лидеры Азербайджана, Армении и Венгрии. По итогам выборов правящая партия «Грузинская мечта» получила большинство мест в парламенте.

Ранее грузинские оппозиционные партии не согласились с результатами голосования. 28 октября они провели в Тбилиси акцию протеста перед зданием парламента Грузии. В ней принимала участие действующий президент страны Саломе Зурабишвили, которая также не согласна с итогом выборов.