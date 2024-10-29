Игривые куница и лиса разминулись возле дерева и попали на камеру

В башкирском лесу куница и лиса разминулись возле дерева и попали на камеру

В башкирском лесу дикие животные разминулись возле дерева и попали на камеру. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

Игривые лиса и куница, ведя активную ночную жизнь, был запечатлены на фотоловушку, установленную в «Башкирском заповеднике». «Оба животных ведут активную ночную жизнь. Также у лисы и куницы схожий рацион: они оба питаются полевками и лесными птицами», — рассказали в администрации учреждения.

Ранее в октябре медведица с детенышами прошлись на камеру в российском регионе. Четвероногая мать с медвежатами, которые прогуливались по местным окрестностям, попали в объектив уличной камеры.

