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20:42, 29 октября 2024Моя страна

Игривые куница и лиса разминулись возле дерева и попали на камеру

В башкирском лесу куница и лиса разминулись возле дерева и попали на камеру

В башкирском лесу дикие животные разминулись возле дерева и попали на камеру. Соответствующие кадры публикует Telegram-канал UTV.

Игривые лиса и куница, ведя активную ночную жизнь, был запечатлены на фотоловушку, установленную в «Башкирском заповеднике». «Оба животных ведут активную ночную жизнь. Также у лисы и куницы схожий рацион: они оба питаются полевками и лесными птицами», — рассказали в администрации учреждения.

Ранее в октябре медведица с детенышами прошлись на камеру в российском регионе. Четвероногая мать с медвежатами, которые прогуливались по местным окрестностям, попали в объектив уличной камеры.

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      Екатерина Ештокина
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