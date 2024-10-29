Медведица с детенышами прошлись на камеру в российском регионе

В нацпарке «Башкирия» фотоловушка запечатлела медведицу с детенышами на прогулке

Медведица с детенышами прошлись на камеру в российском регионе. Соотвествующий ролик появился в Telegram-канале UTV.

По данным издания, фотоловушка в нацпарке «Башкирия» запечатлела четвероногую мать с медвежатами, которые прогуливались по местным окрестностям. В администрации учреждения заявили, что у животных идет подготовка к зимнему сезону.

«Сейчас медведи активно накапливают жир, который поможет им перезимовать в берлогах. Едят впрок растительную и животную пищу», — рассказали сотрудники нацпарка.

Ранее в октябре раскрылось место зимовки медвежонка-альбиноса Умки. В республиканском национальном парке рассказали, что животное потеряли из виду.