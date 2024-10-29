Путин призвал пресечь покупку справок ради налоговых вычетов

Путин призвал пресечь покупку справок о диспансеризации и сдачи ГТО ради вычетов

Нельзя допустить, чтобы россияне покупали справки о диспансеризации или сдаче норматив ГТО ради налоговых вычетов. К пресечению такой практики, если она станет фиксироваться, в своем выступлении на конгрессе «Национальное здравоохранение 2024» призвал президент страны Владимир Путин. Обращение опубликовано на сайте Кремля.

По его мнению, необходимо отладить систему предоставления таких вычетов, а также «настойчиво и последовательно» формировать среди населения желание заниматься спортом.

О льготах с 2025 года для россиян, проходящих диспансеризацию, Путин объявил в послании Федеральному собранию. При этом еще с 2024 года в силу вступил закон об увеличении предельного размера социального налогового вычета на лечение, свое обучение и покупку лекарств.

Советскую программу ГТО в России возродили в 2014 году в России. Ее современный комплекс включает 13 видов физических упражнений, некоторые из них обязательны для сдающих, другие — опциональны.

Также во время выступления Путин пообещал изменить оплату труда бюджетных работников, в том числе медиков, чтобы сделать ее более справедливой. Эксперимент в 2025 году запустят в нескольких регионах.