Почетный президент РФС оценил результаты «Золотого мяча»

Вячеслав Колосков назвал вручение Родри «Золотого мяча» справедливым

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты «Золотого мяча». Его слова приводит ТАСС.

Он назвал вручение награды полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри справедливым. «Родри ведь был в числе основных претендентов на приз наравне с Винисиусом, поэтому никакой сенсации нет», — заявил Колосков.

Он также отметил, что не считает бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим в Европе. «Слишком большие перепады в игре у него бывают — где-то блестяще, где-то посредственно играет», — добавил Колосков.

Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался Родри. Изначально сообщалось, что награду должен был получить Винисиус Жуниор.