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17:37, 29 октября 2024Спорт

Почетный президент РФС оценил результаты «Золотого мяча»

Вячеслав Колосков назвал вручение Родри «Золотого мяча» справедливым
Вячеслав Колосков

Вячеслав Колосков. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты «Золотого мяча». Его слова приводит ТАСС.

Он назвал вручение награды полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри справедливым. «Родри ведь был в числе основных претендентов на приз наравне с Винисиусом, поэтому никакой сенсации нет», — заявил Колосков.

Он также отметил, что не считает бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим в Европе. «Слишком большие перепады в игре у него бывают — где-то блестяще, где-то посредственно играет», — добавил Колосков.

Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался Родри. Изначально сообщалось, что награду должен был получить Винисиус Жуниор.

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      Алексей Гусев
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