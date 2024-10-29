Почетный президент РФС оценил результаты «Золотого мяча»

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков оценил результаты «Золотого мяча». Его слова приводит ТАСС.
Он назвал вручение награды полузащитнику «Манчестер Сити» и сборной Испании Родри справедливым. «Родри ведь был в числе основных претендентов на приз наравне с Винисиусом, поэтому никакой сенсации нет», — заявил Колосков.
Он также отметил, что не считает бразильского вингера «Реала» Винисиуса Жуниора лучшим в Европе. «Слишком большие перепады в игре у него бывают — где-то блестяще, где-то посредственно играет», — добавил Колосков.
Церемония вручения прошла 28 октября в театре Шатле в Париже. Приз лучшему игроку года достался Родри. Изначально сообщалось, что награду должен был получить Винисиус Жуниор.