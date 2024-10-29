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16:25, 29 октября 2024Моя страна

Россиянин нашел странные грибы

Житель Тверской области нашел необычные сине-зеленые грибы

Фото: Heinz Schmidbauer / Globallookpress.com

Житель Тверской области обнаружил необычные грибы на своем участке. Об этом он рассказал в сообществе «Кимры — скандалы, интриги» во «ВКонтакте». На запись обратило внимание издание «Топ Тверь».

«Необычные грибы на участке. Разве такие бывают?» — написал он.

В комментариях ему подсказали, что это строфария. Эти грибы отличаются ярким сине-зеленым окрасом и растут с середины лета до конца октября.

Ранее в Рязанской области местные жители нашли редкий для региона гриб. В лесу у микрорайона Солотча был обнаружен звездовик сводчатый, имеющий крупную круглую шляпку с раскрытыми лопастями в виде звезд.

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      Варвара Кошечкина
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