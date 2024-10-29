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17:56, 29 октября 2024Моя страна

Российские студенты напечатали телескоп на 3D-принтере и сделали фото звездного неба

Студенты БФУ напечатали телескоп на 3D-принтере и сделали фото звездного неба

Фото: Shutterstock / Fotodom

Учащиеся Балтийского федерального университета (БФУ) имени Канта напечатали телескоп на 3D-принтере и сделали фото звездного неба. Об этом сообщает Telegram-канал Amber Mash.

Российские студенты фотографировали в ночь с 25 на 26 октября на загородной наблюдательной базе. В первую очередь им удалось заснять Туманность Ориона, которая считается одним из самых ярких и протяженных объектов Северного полушария.

Кроме того, в объектив телескопа попала Туманность Сова. Этот звездный объект получил свое название из-за двух областей, похожих на глаза совы.

Ранее сообщалось, что студенты из Уфы впервые провели операцию по пересадке искусственного кишечника.

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      Мария Винар
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