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20:34, 29 октября 2024Ценности

Самбурская показала внешность без макияжа и укладки в бане

Настасья Самбурская показала внешность без макияжа и укладки в бане
Настасья Самбурская

Настасья Самбурская. Фото: @samburskaya

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила кадры, на которых предстала в бане в халате, отказавшись от макияжа и укладки и демонстрируя натуральное лицо без макияжа. При этом артиста собрала темные волосы в высокий пучок и позировала, сидя у стола, на котором размещались тарелки с борщом.

Ранее Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске килограммы. Артистка отдыхала на море, вследствие чего поправилась.

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      Екатерина Ештокина
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