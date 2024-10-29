Самбурская показала внешность без макияжа и укладки в бане

Настасья Самбурская показала внешность без макияжа и укладки в бане

Российская актриса театра и кино Настасья Самбурская показала естественную внешность. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

37-летняя звезда сериала «Универ» разместила кадры, на которых предстала в бане в халате, отказавшись от макияжа и укладки и демонстрируя натуральное лицо без макияжа. При этом артиста собрала темные волосы в высокий пучок и позировала, сидя у стола, на котором размещались тарелки с борщом.

Ранее Самбурская пожаловалась на набранные в отпуске килограммы. Артистка отдыхала на море, вследствие чего поправилась.