Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

В Чите задержали третьего заключенного из четверых, сбежавших из исправительного центра Нерчинска Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС.
Осужденного к принудительным работам Андреева нашли в поселке КСК в Чите. Физическая сила и спецсредства при задержании не применялись. В ближайшее время сотрудники ФСИН направят в суд документы для изменения вида наказания сбежавшего.
Продолжаются поиски четвертого беглеца — Николая Куйдина, осужденного за кражу.
О побеге четырех заключенных из исправительного учреждения стало известно 27 октября. Двух мужчин задержали в тот же день.