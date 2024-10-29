Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
09:45, 29 октября 2024Силовые структуры

Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

В Чите задержали еще одного заключенного, сбежавшего из исправительного центра

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

В Чите задержали третьего заключенного из четверых, сбежавших из исправительного центра Нерчинска Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденного к принудительным работам Андреева нашли в поселке КСК в Чите. Физическая сила и спецсредства при задержании не применялись. В ближайшее время сотрудники ФСИН направят в суд документы для изменения вида наказания сбежавшего.

Продолжаются поиски четвертого беглеца — Николая Куйдина, осужденного за кражу.

О побеге четырех заключенных из исправительного учреждения стало известно 27 октября. Двух мужчин задержали в тот же день.

Что думаешь? Оцени!
      Илона Палей
      Обсудить
      Последние новости

      Пожизненно осужденный экс-сенатор Арашуков заявил о пытках в «Черном дельфине». Он требует перевода в другую колонию

      Генерал ВСУ рассказал о коррупции в высших военных органах на Украине

      Следователи возбудили дело по факту нападения пантеры на мальчика в российском городе

      Месси оценил результаты «Золотого мяча»

      Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

      Папарацци сняли 66-летнюю Мадонну в прозрачном платье на улице

      Китай поставил цель высадить человека на Луну в 2030 году

      Сотрудников российского пансионата обвинили в смерти пенсионеров

      Пассажир спрятал десятки крокодилов в чемодане и попался в аэропорту

      Следователи раскрыли все совершенные в Москве изнасилования

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше