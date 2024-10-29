Третьего сбежавшего из российского исправительного центра заключенного задержали

В Чите задержали еще одного заключенного, сбежавшего из исправительного центра

В Чите задержали третьего заключенного из четверых, сбежавших из исправительного центра Нерчинска Забайкальского края. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденного к принудительным работам Андреева нашли в поселке КСК в Чите. Физическая сила и спецсредства при задержании не применялись. В ближайшее время сотрудники ФСИН направят в суд документы для изменения вида наказания сбежавшего.

Продолжаются поиски четвертого беглеца — Николая Куйдина, осужденного за кражу.

О побеге четырех заключенных из исправительного учреждения стало известно 27 октября. Двух мужчин задержали в тот же день.