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04:05, 29 октября 2024Бывший СССР

Пленный боец ВСУ обратился к атаковавшим Курскую область сослуживцам

Пленный ВСУ Безручков призвал атаковавших Курскую область военных сложить оружие

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Сдавшийся в плен в Курской области боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Андрей Безручков обратился к своим сослуживцам. В разговоре с РИА Новости он призвал украинских военных сдаваться, поскольку это единственный способ сохранить жизнь.

«Если вам предлагают, или также самопроизвольно — просто сдавайтесь, и с вами обойдутся нормально, по-людски. Потому что либо вы там ляжете, либо вы будете жить», — заявил он.

Ранее бойцы группировки «Север» взяли в плен группу украинских военных в Курской области. Пленные служили в 21-й и 41-й бригадах ВСУ. Бойцы записали видео, в котором призвали сослуживцев «подумать», прежде чем отправляться в Курскую область.

До этого в Курской области бойцы воздушно-десантных войск России взяли в плен пулеметчицу ВСУ из состава группы, которая проходила курсы в Англии. На допросе она рассказала, что приехала из села в Полтавской области Украины.

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      Маргарита Пименова
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