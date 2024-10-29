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15:14, 29 октября 2024Наука и техника

В России разработали новый патрон для АК

В России разработали патрон с повышенной бронепробиваемостью для АК

Фото: Виталий Кузьмин / Wikimedia

Российские специалисты разработали патрон для стрелкового оружия с повышенной бронепробиваемостью. Новое изделие можно выпускать в калибре 5,45 миллиметра, который используется в АК-74, сообщает ТАСС со ссылкой на патент.

«Задача, решаемая настоящим изобретением, и достигаемый технический результат заключаются в создании универсального патрона стрелкового оружия с повышенными бронепробивными свойствами с использованием в его конструкции экологически чистых материалов», — говорится в документе.

Отмечается, что экспериментальные патроны калибра 5,45 миллиметра испытали стрельбой по бронеплите из АК-74М на дистанциях 100 и 150 метров. На меньшей дистанции эффективность нового изделия составила 100 процентов, а при стрельбе с расстояния 150 метров — 60 процентов. При этом штатный патрон продемонстрировал эффективность на уровне 80 процентов на дистанции 100 метров, а эффективность стрельбы с расстояния 150 метров оказалась нулевой.

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