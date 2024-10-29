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04:09, 29 октября 2024Мир

В США спустя 142 года извинились за разрушение деревни на Аляске

AP: ВМС США извинились за разрушение деревни Ангун на Аляске

Фото: Mary Evans Picture Library / Global Look Press

Военно-морские силы (ВМС) США принесли извинения за обстрел и поджог деревни Ангун на юго-востоке Аляски. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

Уточняется, что извинения прозвучали спустя 142 года после атаки. 26 октября 1882 года американские морские пехотинцы высадились в деревне, в которой проживали представители индийского народа тлинкиты. Военные подожгли дома и каноэ, а также уничтожили запасы провизии местных жителей. В результате аборигены столкнулись с тяжелыми условиями, а пожилые тлинкиты совершали самоубийства, чтобы молодым досталось больше еды.

Командующий северо-западным регионом ВМС контр-адмирал Марк Сукато во время церемонии памяти жертв атаки подчекнул, что американские военно-морские силы признают причиненные местным жителям страдания. Он признал, что «извинения давно назрели».

Отмечается, что в 1973 году потомки жителей Ангуна получили 90 тысяч долларов в качестве компенсации. Тем не менее, до этого дня извинений им никто не приносил.

9 августа депутат верхней палаты японского парламента Мунэо Судзуки заявил, что США должны принести извинения перед Японией и ее народом за атомные бомбардировки Хиросимы и Нагасаки в 1945 году.

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      Марина Совина
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