Врач предупредила о главных провокаторах псориаза

Дерматолог Полина Ражева: спровоцировать псориаз могут хронические инфекции

Наиболее частой причиной развития псориаза называют стресс, однако спровоцировать его появление могут и другие факторы, например, хронические инфекции, предупредила дерматолог медицинской компании «СберЗдоровье» Полина Ражева. Их врач перечислила «Ленте.ру».

Дерматолог заявила, что в настоящее время причины появления псориаза до конца не изучены, однако главную роль в его развитии играет наследственная предрасположенность. По ее словам, риск этой патологии возрастает, если у родственников первой линии, помимо нее, были диагностированы нарушения функции иммунной, эндокринной или нервной систем.

Факторы, которые могут спровоцировать появление псориаза, включают не только психоэмоциональное перенапряжение, но и хронические инфекции, чаще стрептококковые, например, тонзиллит — заболевание, при котором воспаляются небные миндалины. Манифест заболевания вызывает прием некоторых лекарственных средств, например, бета-блокаторов или препаратов, содержащих литий, а также курение и злоупотребление алкоголем Полина Ражева врач-дерматолог

Характерным признаком псориаза Ражева назвала появление на коже высыпаний в виде папул и бляшек ярко-розового цвета, покрытых серебристо-белыми чешуйками, склонными к слиянию, которые вызывают чувство стянутости кожи и зуд. По ее словам, эти высыпания располагаются преимущественно на волосистой части головы, разгибательной поверхности локтевых и коленных суставов, в области поясницы и крестца, однако также могут появляться на любых других участках кожного покрова. Также при псориазе могут быть высыпания в виде гнойничков, которые чаще образуются на коже ладоней и подошв.

«Если в патологический процесс вовлекаются суставы, то в их области появляется отек и болезненные ощущения. Чаще всего псориаз поражает суставы пальцев рук, ног, коленные и голеностопные суставы, реже — плечевые, локтевые и тазобедренные», — предупредила врач.

Ранее кандидат химических наук Алексей Панов предупредил об опасности распространенного средства гигиены. Регулярное использование антибактериального мыла может негативно сказаться на работе щитовидной железы, привести к развитию экземы, псориаза и ряду других заболеваний, заявил он.