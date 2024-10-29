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09:32, 29 октября 2024Россия

Врач рассказал о состоянии выписанного из больницы после 67 дней дрейфа в море россиянина

Врач Ляшенко: выписанный из магаданской больницы Пичугин прибавил 9 килограмм

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Михаил Пичугин, который выжил после 67 дней дрейфа в Охотском море, выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. Об этом сообщил заведующий отделением гастроэнтерологии Магаданской областной больницы Геннадий Ляшенко, его слова приводит РЕН ТВ.

«Выпустили его в удовлетворительном состоянии. Он переносит обычные ежедневные физические нагрузки, самостоятельно кушает. Некоторые лабораторные показатели пока снижены, например, гемоглобин, но динамика положительная», — сказал медик.

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По его словам, Пичугин выписывается из медицинского учреждения с открытым больничным листом. Специалисты будут продолжать наблюдать за ним, заверил Ляшенко. Он добавил, что за время нахождения в больнице истощенный Пичугин набрал девять килограмм.

Выжившего после двух месяцев дрейфа в море Пичугина выписали из больницы спустя около двух недель — 29 октября. В Минздраве региона сообщали, что состояние у россиянина стабильное, авиаперелеты ему не противопоказаны.

Пичугин отправился в путешествие на Шантарские острова с братом и 15-летним племянником в начале августа. Они сбились с пути по дороге на Сахалин. Рыбаки спустя 67 дней нашли Пичугина в тысяче километрах от места старта на лодке, где также находились тела его родственников. Мужчине, предварительно, удалось выжить благодаря лишнему весу — за два месяца он похудел со 100 до 50 килограммов. Пичугину может грозить уголовное дело и до семи лет колонии. Это произойдет в случае, если будет доказан факт того, что перед выходом в море Пичугин не подготовил свое судно должным образом.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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