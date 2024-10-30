Африканец приехал в Россию и стал работать врачом

Уроженец Нигерии Ахмад Овал приехал в Башкирию и стал работать врачом

Уроженец Нигерии Ахмад Овал приехал в Россию и стал работать врачом. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

По данным издания, молодой специалист получил образование в Башкирском государственном медицинском университете, который окончил в 2023 году. При этом хирургу удалось поработать в Республиканской клинической психиатрической больнице, ковид-госпитале и противотуберкулезном диспансере.

Известно, что вслед за этим африканец трудоустроился в Бурзянскую районную больницу. «Прорыв», — заявляют местные жители.

В марте африканец побывал в российском городе и описал опыт фразой «душа взбодрилась». В своих роликах в социальных сетях Чарли из Конго рассказал, что Владивосток поразил его.