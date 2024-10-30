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20:56, 30 октября 2024Моя страна

Африканец приехал в Россию и стал работать врачом

Уроженец Нигерии Ахмад Овал приехал в Башкирию и стал работать врачом

Кадр: Telegram-канал «Телеканал UTV»

Уроженец Нигерии Ахмад Овал приехал в Россию и стал работать врачом. Об этом пишет Telegram-канал UTV.

По данным издания, молодой специалист получил образование в Башкирском государственном медицинском университете, который окончил в 2023 году. При этом хирургу удалось поработать в Республиканской клинической психиатрической больнице, ковид-госпитале и противотуберкулезном диспансере.

Известно, что вслед за этим африканец трудоустроился в Бурзянскую районную больницу. «Прорыв», — заявляют местные жители.

В марте африканец побывал в российском городе и описал опыт фразой «душа взбодрилась». В своих роликах в социальных сетях Чарли из Конго рассказал, что Владивосток поразил его.

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      Екатерина Ештокина
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