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13:42, 30 октября 2024Экономика

В Госдуме объяснили отмену НДФЛ для россиян с жилищным кредитом

Депутат Бессараб поддержала отмену НДФЛ для россиян с жилищным кредитом

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб поддержала подписанный президентом России Владимиром Путиным закон, который освобождает взявших жилищный кредит россиян до 2025 года от уплаты НДФЛ с материальной выгоды при экономии по процентам. В беседе с «Лентой.ру» депутат объяснила важность этой инициативы.

Ранее Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ россиян, взявших до 2025 года жилищный кредит. Под льготу подпадают кредиты на строительство или покупку жилья, земельных участков, а также рефинансирование таких займов. Получить ее в России можно при соблюдении двух условий: договор должен быть заключен до 31 декабря 2024 года; а также необходимо иметь подтвержденное специалистами право на налоговый вычет на строительство или приобретение жилья.

Законы, которые подписывает наш президент, прежде всего нацелены на поддержку граждан, их социальную защиту. В данном конкретном случае тем, у кого и так достаточно большие, порой максимально возможно, финансовые нагрузка, дается возможность за счет экономии средств поддерживать те необходимые ресурсы домашнего хозяйства, которые требуются гражданам для нормализации жизни и поддержки семей. При снижении налоговой нагрузки домохозяйство только выиграет

Светлана Бессараб член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов 

При этом она подчеркнула необходимость продолжения законодательной работы в этом направлении. «Государство этим занимается: и ипотечное кредитование по льготным кредитам для многодетных семей прежде всего государство будет продлевать до 2030 года. Сегодня вводится новая программа: для тех регионов, у кого процент рождаемости деток ниже, чем средний процент по России», — добавила парламентарий.

В сентябре депутат Госдумы Светлана Бессараб сообщила, что участников специальной военной операции и членов их семей освободят от уплаты налога на имущество в 2024 году. Уточняется, что право на льготы могут получить участники спецоперации, сотрудники правоохранительных органов и бойцы добровольческих формирований. Мера также распространяется на членов их семей.

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