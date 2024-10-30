Кандидат в президенты МОК пообещал не допустить россиян к турнирам. Как на это отреагировали в России?

Журова предложила кандидату на пост главы МОК Коу вернуть медали Олимпиады-1980

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обратилась к кандидату на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) и главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу, предложив вернуть медали, завоеванные им на Олимпийских играх 1980 года в Москве.

Так она отреагировала на обещание Коу не допускать российских легкоатлетов к международным стартам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

Журова напомнила Коу об участии в Олимпиаде-80

Журова напомнила, что Коу завоевал олимпийские медали на Играх 1980 года в Москве. «Почему он об этом забывает? Забывает о том, как его и вообще всех британских спортсменов гостеприимно встречали в нашей стране. Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию, пусть вернет медали, которые выиграл на Олимпиаде-1980», — сказала депутат, отметив, что он этого не сделает.

Светлана Журова Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Журова сочла, что глава World Athletics хочет убить легкую атлетику в России: по ее словам, длительное отстранение спортсменов влияет на массовость этого вида спорта.

Когда идет такой шлейф за видом спорта, родители будут думать, а зачем вообще отдавать ребенка в легкую атлетику. Всеми последними решениями и заявлениями Коу пытается сделать легкую атлетику непопулярной в России Светлана Журова депутат Госдумы

Она также выразила мнение, что заявление Коу о недопуске россиян к турнирам отрицательно повлияет для него на результаты выборов президента МОК. «Многие страны скажут, а что это за кровожадный человек, который ставит во главу не спорт, а русофобские настроения», — заключила олимпийская чемпионка.

Коу пообещал украинцам не допустить россиян к турнирам

Ранее в октябре президент World Athletics на встрече с председателем подкомитета по вопросам спорта высших достижений и спортивной деятельности Украины Ольгой Саладухой заявил, что российские и белорусские легкоатлеты останутся вне международных соревнований, независимо от того, выступают ли они под национальным или нейтральным флагами.

Фото: Алексей Колчин / РИА Новости

Президент Союза конькобежцев России (СКР) Николай Гуляев в разговоре с РИА Новости назвал Себастьяна Коу открытым русофобом. «Это оголтелый русофоб, хотя я помню, как он приезжал в Москву в качестве президента международной федерации и как его принимали. Он очень доброжелательно к нам относился, а потом в один момент все поменялось, когда он решил свои проблемы», — сказал Гуляев.

Выборы президента МОК пройдут в марте 2025 года в Греции. Помимо Коу, в списке кандидатов — глава Международной федерации гимнастики японец Моринари Ватанабэ, вице-президент МОК испанец Хуан Антонио Самаранч-младший, президент Олимпийского комитета Иордании Фейсал ибн Хусейн, член исполкома МОК зимбабвийка Кирсти Ковентри, глава Международного союза велосипедистов француз Давид Лаппартьен и глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда швед Йохан Элиаш.