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15:11, 30 октября 2024Спорт

Журова призвала кандидата на пост главы МОК вернуть медали Олимпиады-1980

Журова призвала кандидата на пост главы МОК Коу вернуть медали Олимпиады-1980

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова обратилась к кандидату на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК) и главе Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) Себастьяну Коу. Ее слова приводит Metaratings.

Россиянка призвала функционера вернуть медали, завоеванные на Олимпиаде 1980 года в Москве. «Раз Коу такой последовательный, так не любит Россию. Но он не сделает этого, не сдаст медали», — заявила Журова.

Ранее Коу сделал заявление относительно допуска российских спортсменов к турнирам. Он подчеркнул, что россияне не будут допущены к международным стартам под эгидой World Athletics даже в нейтральном статусе.

Коу завоевал золото в беге на 1500 метров и серебро на дистанции 800 метров на Играх-1980 в Москве. Позже он повторил эти достижения на Играх-1984 в Лос-Анджелесе.

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      Алексей Гусев
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