Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
19:55, 30 октября 2024Экономика

США ввели санкции против российского производителя шин

Минфин США ввел санкции против российского производителя шин «Кордиант»

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В санкционный список Минфина США включен российский производитель шин «Кордиант». Ведомство в своих материалах объяснило решение использованием продукции компании российским военно-промышленным комплексом, пишет «Интерфакс».

Группу «Кордиант» в начале этого месяца приобрела «Севергрупп», ведущая деятельность по управлению инвестициями в интересах Алексея Мордашова. В пресс-службе компании подчеркнули, что санкции не повлияют на его работу.

Всего в рамках нового пакета санкций в списки включены почти 400 физических и юридических лиц более чем из десятка стран, в том числе Китая, Гонконга, Индии, ОАЭ, Турции, Таиланда, Малайзии, Швейцарии.

Одним из поводов стало сотрудничество с российским проектом по сжижению природного газа «Арктик СПГ-2», который принадлежит «Новатэку». США поставили целью уничтожение предприятия с целью сокращений нефтегазовых доходов России и, соответственно, снижения возможностей Москвы для продолжения боевых действий на Украине.

Что думаешь? Оцени!
      Платон Щукин
      Обсудить
      Последние новости

      Украинская делегация оказалась в центре скандала в Женеве из-за «огульных обвинений». Что там произошло?

      Применение самоходок СУ-100 Вьетнамом оценили

      Заочный приговор автору Mr.Freeman в восемь лет за фейки о Российской армии сочли законным

      Медведь показал мастерство скалолазания около моря и попал на видео

      Возлюбленная Тимати опубликовала видео в облегающем мини-платье

      Выкинувшего семилетнюю дочь из окна россиянина отправили в колонию

      Раскрыты планы россиян на новогоднюю ночь

      Захарова ответила на обвинения главы МОК в адрес России

      Врач назвал неочевидный признак проблем с почками

      В Раде заявили о приближении Зеленским гражданской войны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лихие 90-е закончились.
      Добро пожаловать в реальный мир
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше