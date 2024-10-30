МИД РФ прокомментировало наложенные на объекты в Финляндии ограничения

Захарова: Финляндия не уведомляла РФ о наложении ограничений на ряд объектов

Финляндия не направляла России официальных уведомлений о наложении ограничений на ряд российских объектов в стране. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, ее слова приводит сайт дипломатического представительства.

«Что касается ряда других объектов российской недвижимости в Финляндии, включая земельный участок, на котором расположен Российский центр науки и культуры в Хельсинки, и об аресте которых сообщается в материалах финских СМИ, то официальных уведомлений о наложении на них ограничительных мер пока в адрес российской стороны не поступало», — прокомментировала Захарова.

Она отметила, что посольство России направила в МИД и Службу судебных приставов Финляндии запросы с требованием разъяснить ситуацию. Также Захарова подчеркнула, что «любые неправомерные решения не останутся без ответа».

Параллельно с этим власти Финляндии подтвердили, что в будущем могут продолжить арестовывать российскую собственность. Об этом заявил глава службы судебных приставов Аки Виртанен.