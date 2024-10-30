МИД России обвинил Латвию в расовой дискриминации

Захарова: Россия заявила досудебные претензии Латвии из-за расовой дискриминации

Россия заявила по дипломатическим каналам досудебные претензии Латвии в связи с несоблюдением властями республики конвенции по расовой дискриминации. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова, передает РИА Новости.

По ее словам, если досудебная процедура не даст результатов, Латвии придется отвечать перед Международным судом ООН, «где на скамье подсудимых уже находится Украина за геноцид народа Донбасса».

Ранее МИД России потребовал от стран Прибалтики прекратить угрозы православным церквям. В ведомстве добавили, что подобные действия нарушают религиозную свободу и являются вмешательством в дела церквей.

