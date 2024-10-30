МВД Финляндии предложило организовать слежку за людьми на границе

МВД Финляндии предложило наделить пограничников полномочиями слежки

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии предложило наделить сотрудников пограничной службы полномочиями скрытого сбора информации для борьбы с преступностью. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МВД страны.

Ведомство намерено организовать в пунктах пограничной охраны техническое слежение за людьми для предотвращения и расследования преступлений. Также МВД хочет наделить пограничную службу правом осуществлять сбор информации не только для предупреждения и выявления преступлений, но и для получения данных, необходимых для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности границ.

Отмечается, что предложенные министерством поправки должны вступить в силу в июне 2025 года.

Ранее Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о закрытии пунктов в Париккале и Инари. Уточняется, что начальники пограничных служб России и Финляндии приняли такое решение в октябре.

Теперь страны примут практические меры по закрытию объектов, в том числе демонтируют дорожные указатели.