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13:53, 30 октября 2024Мир

МВД Финляндии предложило организовать слежку за людьми на границе

МВД Финляндии предложило наделить пограничников полномочиями слежки

Фото: Anne Kauranen / Reuters

Министерство внутренних дел (МВД) Финляндии предложило наделить сотрудников пограничной службы полномочиями скрытого сбора информации для борьбы с преступностью. Сообщение об этом опубликовано на официальном сайте МВД страны.

Ведомство намерено организовать в пунктах пограничной охраны техническое слежение за людьми для предотвращения и расследования преступлений. Также МВД хочет наделить пограничную службу правом осуществлять сбор информации не только для предупреждения и выявления преступлений, но и для получения данных, необходимых для выполнения задач, связанных с обеспечением безопасности границ.

Отмечается, что предложенные министерством поправки должны вступить в силу в июне 2025 года.

Ранее Финляндия объявила о полном прекращении работы двух контрольно-пропускных пунктов на границе с Россией. Речь идет о закрытии пунктов в Париккале и Инари. Уточняется, что начальники пограничных служб России и Финляндии приняли такое решение в октябре.

Теперь страны примут практические меры по закрытию объектов, в том числе демонтируют дорожные указатели.

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      Виктория Кондратьева
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